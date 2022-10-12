Oyuncu Tülin Ece Yazkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat veren Tülin Ece Yazkan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tülin Ece Yazkan kimdir? Tülin Ece Yazkan hangi dizilerde oynadı? Tülin Ece Yazkan sevgilisi kim? Tülin Ece Yazkan Instagram hesabı!

Tülin Ece Yazkan ilk oyunculuk deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır. Bir Peri Masalı dizisiyle adından söz ettiren Tülin Ece Yazkankimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Tülin Ece Yazkan kimdir? Tülin Ece Yazkan hangi dizilerde oynadı? Tülin Ece Yazkan sevgilisi kim? Tülin Ece Yazkan Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

TÜLİN ECE YAZKAN KİMDİR?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Ümit Köksal karakterine hayat vermektedir.

Tülin Ece'nin Oynadığı Diziler

Sefirin Kızı / Menekşe / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017

Bodrum Masalı / İpek / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015

Yılanların Öcü / 2014