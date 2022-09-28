Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi!
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İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Peki, Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi nedir?
Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir. Peki, Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TÜLİN ECE KİMDİR?
28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.
Tülin Ece'nin Oynadığı Diziler
Sefirin Kızı / Menekşe / 2019
Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018
Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017
Bodrum Masalı / İpek / 2016
Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015
Yılanların Öcü / 2014