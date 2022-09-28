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Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi!

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Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi!

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Peki, Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi nedir?

Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir. Peki, Tülin Ece kimdir? Tülin Ece kaç yaşında, nereli? Tülin Ece hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜLİN ECE KİMDİR?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.

Tülin Ece'nin Oynadığı Diziler

Sefirin Kızı / Menekşe / 2019

Ufak Tefek Cinayetler / 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası / İnci / 2017

Bodrum Masalı / İpek / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Öznur / 2015

Yılanların Öcü / 2014

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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