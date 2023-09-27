Jandarma kullanımı için üretilecek ola TULGA hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında TULGA ne zaman satışa çıkacak? Yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA özellikleri, fiyatı nedir? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

BMC, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı. Merak edilenler arasında ise TULGA ne zaman satışa çıkacak? Yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA özellikleri, fiyatı nedir? soruları yer aldı.

TULGA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı olan TULGA, TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı. Jandarma'nın kullanımına sunulmak üzere geliştirililen TULGA, BMC tarafından üretildi. Bu sene başlayacak olan seri üretim için heyecan dorukta.

TULGA

BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

TULGA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

TULGA

TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

TULGA FİYATI NE KADAR?

Tulga'nın fiyatı henüz açıklanmadı.