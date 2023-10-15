Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4. Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu. Peki, Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Yeşil Sol Parti (HEDEP) eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç kaç yaşında, nereli?

Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Sorusu, Yeşil Sol Parti'nin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olmasının ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Yeşil Sol Parti (HEDEP) eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç kaç yaşında, nereli?

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ KİMDİR?

Tülay Hatimoğulları Oruç (d. 1977; Samandağ), Türk ekonomist ve siyasetçi olarak tanınan bir isimdir.

Tülay Hatimoğulları Oruç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. ve 28. dönem Adana milletvekilidir ve ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği görevini üstlenmektedir. 1977 yılında Samandağ ilçesinde dünyaya gelmiş olan Hatimoğulları Oruç, Arap Alevi bir aileye mensuptur. Lise yıllarından itibaren siyasete ilgi duymuş ve sosyalist fikirleri benimsemiştir. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başarıyla tamamlamıştır.

Arap kültürünün ve Arap dili'nin yaşatılması için çeşitli inisiyatiflerde bulunmuş, bu amaçla çalışmıştır. 1995 yılında Arapça müzik ve tiyatro etkinlikleri düzenleyen Çağdaş Sanat Atölyesi'nin kurucularından birisi olmuştur. Aynı şekilde, 2015 yılında Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunda ve yönetiminde aktif rol almıştır.

Feminist hareket içinde yer almış, 2000 yılında kurulan AMARGİ Kadın Akademisi'ne ve 2007'de kurulan Kadın Emeği Kolektifi'ne örgütlenme çalışmalarında katkı sağlamıştır.

Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulma amacı güden Türkiye Barış Meclisi'nin faaliyetlerinde de bulunmuştur. 2011 yılında Ankara'da kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi olmuş ve 2016 yılında Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) adı altında siyasi partilerden bağımsız bir hareketin oluşturulmasında görev almıştır.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) 2013 yılındaki kuruluş çalışmalarına katılan Tülay Hatimoğulları Oruç, bu partiye olan katkılarıyla tanınmış ve SYKP'nin merkez yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında SYKP'nin eş genel başkanlığını yürütmüştür.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Adana milletvekili olarak seçilmiş ve mecliste Dışişleri Komisyonu üyeliği yapmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 17 Mart 2021 tarihinde kendisi ve 686 diğer siyasetçi hakkında beş yıllık siyasi faaliyet yasağı talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açması.

3 Temmuz 2022 tarihinde HDP Büyük Kongresi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olmuş ve parti içinde Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Tülay Hatimoğulları Oruç, 14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den (YSP) Adana milletvekili olarak seçilmiştir.