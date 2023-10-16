Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tülay Hatimoğulları Oruç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tülay Hatimoğulları Oruç'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tülay Hatimoğulları Oruç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tülay Hatimoğulları Oruç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tülay Hatimoğulları Oruç'un hayatını araştırıyor. Peki, Tülay Hatimoğulları Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tülay Hatimoğulları Oruç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ KİMDİR?

Tülay Hatimoğulları Oruç (d. 1977; Samandağ), Türk ekonomist ve siyasetçi. TBMM 27 ve 28. dönem Adana milletvekilidir ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesidir.

Yaşamı

1977 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğdu. Arap Alevi bir aileye mensuptur. Lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilendi, sosyalist görüşü benimsedi. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

Arap kültürünün ve Arap dilinin canlanması için çeşitli çalışmalar yürüttü. 1995'te Arapça müzik ve tiyatro faaliyetleri de yapan Çağdaş Sanat Atölyesi'nin kurucularından birisi oldu; 2015'te Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı.

Feminist hareket içinde yer aldı. AMARGİ Kadın Akademisinin kuruluşunda (2000) ve Kadın Emeği Kolektifinin (2007) örgütlenme çalışmalarında yer aldı. Kürt sorununa çözüm bulmak üzere çalışan sivil bir girişim olan Türkiye Barış Meclisi çalışmalarında bulundu. 2011'de Ankara'da kurulan Halkların Demokratik Kongresinde (HDK); 2016'da siyasi partilerden bağımsız bir hareket olan Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) platformunda yer aldı.

Tülay Hatimoğulları Oruç

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin (SYKP) 2013 yılındaki kuruluş çalışmalarına katıldı; Halkların Demokratik Partisinin bileşenlerinden olan bu partinin merkez yönetim kurulu üyeliği yaptı ve 2016-2018 yılları arasında SYKP'nin eş genel başkanlığını yürüttü. 24 Haziran 2018'de genel seçimde HDP Adana Milletvekili olarak meclise girdi. Mecliste Dışişleri Komisyonu üyesi olarak çalıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 17 Mart 2021 tarihinde, kendisi ve diğer 686 siyasetçi için beş yıllık siyasi faaliyet yasağı talebiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. Oruç, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen HDP Büyük Kongresi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi odu. Partide Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.14 Mayıs 2023'te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Yeşil Sol Partiden Adana milletvekili seçildi.

Siyasi görüşleri

Oruç, HDP'nin Din ve İnanç Komisyonu eş başkanı olarak, Türkiye'deki azınlıkların kültürel haklarının 1923 tarihli Lozan Antlaşması'na göre korunmasını savunmaktadır. Türk askerlerinin Libya'ya gönderilmesine karşı çıkmıştır. Ayrıca, Kasım 2021'de kendisi, HDP'li siyasetçi Garo Paylan ve ister Türkiye'de ister Irak'ta olsun bir Kürdistan'ın varlığını reddeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında üçlü bir tartışmaya yol açan Kürdistan'ın var olduğu görüşündedir. Mayıs 2022'de Kürt sanatçıların çeşitli performansları yasaklandığında, hükümetten bu tür performansları yasaklayan bir emir olup olmadığı konusunda bilgi talep etti.