Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile vergilerde birçok değişikliğe gidildi. Açıklanan karara göre Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi BSMV de farklı vergi oranı kullanılacak. Peki, Tüketici kredisinde BSMV vergisi kaç oldu? Tüketici kredisi vergisi ne kadar oldu? BSMV yüzde kaç arttı Resmi Gazete?

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan gazetede BSMV vergisinde değişikliğe gidildi. Peki, Tüketici kredisinde BSMV vergisi kaç oldu? Tüketici kredisi vergisi ne kadar oldu? BSMV yüzde kaç arttı Resmi Gazete? İşte detaylar…

BSMV NE KADAR OLDU?

Tüketici kredilerinde vergi zamlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı tüketici kredilerinde yüzde 50 artırıldı. Bu karar, son günlerde yapılan vergi artışlarına bir yenisini ekledi. Sadece iki gün önce kurumlar vergisi artırılmış, tüm araçlar için yıllık vergi tutarı iki katına çıkarılmış ve ÖTV oranlarını artırmak için cumhurbaşkanına ek yetkiler veren kanun tasarısı açıklanmıştı. Vergi artışlarındaki bu süreklilik, ekonomi ve finans sektöründe önemli bir konu olarak tartışılmaya devam ediyor.

BSMV YÜZDE KAÇ ARTTI?

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin karar kapsamında yer alan tüketici kredisi BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.