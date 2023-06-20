Tüketici Güven Endeksi artarsa ne olur? Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında yükseldi mi? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Tüketici Güven Endeksi artarsa ne olur? Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında yükseldi mi? gündeme geliyor. Peki, Tüketici Güven Endeksi artarsa ne olur? Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında yükseldi mi?

Tüketici Güven Endeksi artarsa ne olur? Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında yükseldi mi? gündeme geliyor. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre yükseldi mi merak ediliyor. Tüketici Güven Endeksi artarsa ne olur? Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran ayında yükseldi mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTARSA NE OLUR?

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,1, ve 2,7 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 15,8 puanlık azalış gerçekleşti.

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ HAZİRAN AYINDA YÜKSELDİ Mİ?

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 8,6 puan artarak 158,6 seviyesine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks haziranda bir önceki aya göre 8,6 puan artarak 158,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise aynı kaldı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.