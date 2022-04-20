Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? Günlük hayatınızda, okulda veya işyerinde çok sık kullandığınız tükenmez kalem, istemeden kıyafetlerinize ya da eşyalarınıza bulaşabilir. Bu durumda tükenmez kalem lekesini çıkarmak zor olabiliyor. Koltuktan, suni deriden, duvardan, gömlekten, pantolondan, elden, halıdan, kumaştan tükenmez kalem nasıl çıkar? sorusunu pratik ve kolay yöntemlerle açıkladık. Tükenmez kalem lekesi gibi zor lekelerle mücadele ederken, ne yapmamız gerektiği kadar ne yapmamanız gerektiğini de bilmekte fayda var.Peki, tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte cevabı..

TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Tükenmez kalem lekesi bulaştığı malzemeye göre şu türden metotlar ile çıkarılabilir:

ELDEKİ TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Elinizdeki tükenmez kalem lekesini çıkarmak oldukça basittir.

- Domates veya domates suyu kullanarak tükenmez kalem lekesini çıkarabilirsiniz.

-Elinizdeki lekeyi bir parça kestiğiniz domates ile güzelce ovun. Lekeli bölge ovulduktan sonra kaybolduğunu göreceksiniz.

-Bu işlemi domates suyuna batırdığınız bez ile de yapılabilir.

-Bu işlemlerin uygulanmasının ardından lekeli olan bölgeyi soğuk veya ılık su ile iyice yıkayın.

GÖMLEK, PANTOLON VE KUMAŞTAN TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Böyle bir durumda ilk müdahale çok önemlidir. Eğer tükenmez kalemi kurumadan çıkarmaya başlarsanız lekeyi çıkarmanız daha da zorlaşacaktır. Lekeyi çıkarmak için yapmanız gerekenler:

-Lekeyi çıkartma işleminde mutlaka ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanı kullanın.

-Deterjanı, bir bardak su ile karıştırın.

-Elde ettiğiniz karışımı temiz ve beyaz bir beze ya da kağıt havluya emdirerek, tükenmez kalem lekesi olan bölgeye bastırınız.

-Burada önemli bir püf noktayı sizinle paylaşıyoruz; Tükenmez kalem lekesini kesinlikle ovalayarak çıkarmayın. Tampon hareketlerle bu işlemi yapın. Ovma işlemi lekenin daha çok yayılmasına sebep olacaktır.

-Bütün işlemleri yaptıktan sonra kıyafetinizi yıkama talimatına göre yıkayınız.

HALIDAKİ TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Halınızdaki tükenmez kalem lekesini çıkarmak için limon suyu veya kolonya kullanın.

-Ancak lekeyi ıslatırken bir yanan kağıt havlu ile lekeye tampon yaparak mürekkebi emdirin.

-Son olarak halıyı sabunlu su ile siliniz.

-Bunun dışında bulaşık deterjanı kullanarak halınızı silebilirsiniz. Fakat deterjanın renk açıcı özelliği olmamasına dikkat edin yoksa halınızın rengi açılabilir.

-Eğer halınız kalem ile çizilmiş ise; lekeli olan bölüme beyaz sirke püskürtün ve nemle bir bezle ovalayın. Bu işlemi yaparken öncelikle halının kenarında deneyip, renk değişikliğini gözlemleyebilirsiniz.

DERİDEN TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Derideki tükenmez kalem lekelerini çıkarmak için mavi sabun kullanabilirsiniz.

-Lekeli bölgeyi mavi sabun ile hafifçe ovarak silin. Lekeleri sildikçe çıkacaktır.

-Limon kolonyası kullanarak, tükenmez kalem lekesini çıkarabilirsiniz.

-Bunun dışında derinin olduğu yere vazelin sürüp ardından asetonla tükenmez kalem lekelerini çıkarmayı deneyebilirsiniz.

-Diğer yöntem ise deriye zarar vermeyen süt ve sirke karışımıdır. Yarım bardak sirke ve yarım bardak sütü karıştırın. Bir bezle, lekenin üzerini hafifçe silin.

KOLTUKTAN TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Koltuktan tükenmez kalem lekesi biraz daha zor çıkabilir. Özellikle tükenmez kalem lekesi sıvı şekilde olabilir, bu durumda vakit kaybetmeden fazla mürekkebi kağıt havluyla almanız gerekir.

-Lekeyi kağıt havluyla alırken dağıtmamaya özen gösterin.

-Bu aşamadan sonra ağartıcı içermeyen deterjan ile suyu karıştırarak temiz bir bez yardımıyla koltuğunuzu silin.

-Lekeyi silerken dışarıdan içeri doğru silmek en doğru harekettir.

Aynı işlemi tekrar ederek, çıkana kadar silmeye devam edin.

DUVARDAKİ TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

-Duvarsu bazlı ve plastik boya ile kaplı ise; ıslak mendil ile lekenin üzerini ovalayın.

-Bunun dışında su ile hafifçe ıslattığınız nemli bir beze bir miktar karbonat döküp silebilirsiniz.

-Diğer yöntem ise; bulaşık deterjanını nemli bir beze döküp, duvara zarar vermeden silebilirsiniz.

-Son olarak saf alkol veya amonyağı bir parça pamuğa döküp silebilirsiniz.

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