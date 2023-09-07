TÜİK Verilerine Göre Müze ve Ören Yerlerinden 1 Milyar TL Gelir Elde Edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinden 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 TL gelir elde edildi. Ayrıca, vakıflara ait en fazla eser türünün cami, çeşme ve türbe olduğu ortaya çıktı.

CEYLAN SAĞLAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 lira gelir elde edildi. Veriler, vakıflara ait en fazla eser türünün sırasıyla cami, çeşme ve türbe olduğunu ortaya koydu. Buna göre, vakıflara ait 6 bin 426 cami, 3 bin 684 çeşme, bin 761 türbe bulunuyor.

TÜİK, bugün 2022 yılı kültürel miras istatistiklerini yayınladı. Buna göre, müze sayısı 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 6,4 artarak 552 oldu. Müzelerin 211'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 341'i ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 144 oldu.

MÜZELERDEKİ ESER SAYISI 3 MİLYON 750 BİN 120 OLDU

Müzelerdeki eser sayısı 2021 yılına göre yüzde 0,8 artarak 3 milyon 750 bin 120 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı ise geçen yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 325 bin 643 olurken bu eserlerin yüzde 88'inin envanterinin yapılmış olduğu görüldü.

Özel müzelerdeki eser sayısı ise geçen yıl yüzde 1,6 artarak 424 bin 477 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,5'i arkeolojik materyal, yüzde 6,8'i etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tabletin oluşturdu.

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ZİYARETLERİNDEN 1 MİLYAR 76 MİLYON 7 BİN 587 TL GELİR ELDE EDİLDİ

TÜİK verilerine göre, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2022 yılında yüzde 97,1 artarak 45 milyon 822 bin 525 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 67,5'i Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 796 bin 860 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 38,8 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı da yüzde 125,3 artarak 14 milyon 890 bin 214 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı da 2 milyon 930 bin 232 olarak kayıtlara geçti.

VAKIFLARA AİT EN FAZLA ESER TÜRÜ CAMİ

taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 122 bin 124 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu iller sırasıyla 33 bin 479 ile İstanbul olurken, 7 bin 899 ile İzmir ve 4 bin 896 ile Muğla olduğu belirtildi. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 23 bin 632 oldu. Sit alanlarının yüzde 96,9'unu arkeolojik sit alanları oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, vakıflara ait eser türlerinin en fazla cami, çeşme, türbe ve hamam olduğu bilgisi yer aldı. Verilere göre, vakıflara ait 6 bin 426 cami, 3 bin 684 çeşme, bin 761 de türbe bulunuyor.