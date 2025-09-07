Haberler

TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Bilgiyle eğlenceyi harmanlayan yarışma, izleyicilere adeta yarışmanın bir parçası olma deneyimi sunuyor. Peki, TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

TÜİK VERİLERİNE GÖRE, 2024'TE TÜRKİYE'DE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN 1.014.830 ADET OTOMOBİL ARASINDA, RENGİ HANGİSİ OLANLARIN SAYISI EN FAZLA OLMUŞTUR?

A: Gri

B: Kırmızı

C: Siyah

D: Beyaz

Cevap : A

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında trafikte kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında renk dağılımında:

Gri renkli araçlar %38,5 ile en fazla tercih edilen renk olmuş; bu oran, yaklaşık olarak 390.771 adede karşılık gelmektedir

Onu sırasıyla beyaz ve siyah izlemektedir; beyaz %26,2, siyah ise %13,1 gibi oranlarla

Dolayısıyla en yüksek sayıya sahip olan renk gridir.

TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.