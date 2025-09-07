Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, TÜİK verilerine göre, 2024'te Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında, rengi hangisi olanların sayısı en fazla olmuştur?

TÜİK VERİLERİNE GÖRE, 2024'TE TÜRKİYE'DE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN 1.014.830 ADET OTOMOBİL ARASINDA, RENGİ HANGİSİ OLANLARIN SAYISI EN FAZLA OLMUŞTUR?

A: Gri

B: Kırmızı

C: Siyah

D: Beyaz

Cevap : A

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında trafikte kaydı yapılan 1.014.830 adet otomobil arasında renk dağılımında:

Gri renkli araçlar %38,5 ile en fazla tercih edilen renk olmuş; bu oran, yaklaşık olarak 390.771 adede karşılık gelmektedir

Onu sırasıyla beyaz ve siyah izlemektedir; beyaz %26,2, siyah ise %13,1 gibi oranlarla

Dolayısıyla en yüksek sayıya sahip olan renk gridir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.