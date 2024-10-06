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TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde 300 Bin değerindeki soru gündeme geldi. "TÜİK Nüfus istatistikleri portalının verilerine göre, 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusunun cevabını birçok kişi araştırıyor. Peki, "TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi?" sorusunun cevabı nedir?

ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam 300 Bin lira değerindeki soru açıldı. "TÜİK Nüfus istatistikleri portalının verilerine göre, 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, "TÜİK Nüfus istatistikleri portalının verilerine göre, 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 300 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ SORU

TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

A) Asel

B) Zeynep

C) Pelinsu

D) Ela

TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!

CEVAP: A şıkkıdır.

2023 yılında 8 bin 114 kız çocuğuna Asel, 7 bin 614'üne Zeynep ve 6 bin 895'ine ise Defne ismi verildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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