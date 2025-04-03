TÜİK verileri saat kaçta açıklanacak? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait verileri bugün kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomik dengeler üzerinde büyük etkiye sahip olan TÜİK verileri, döviz kurlarından market fiyatlarına kadar pek çok alanda belirleyici oluyor. Bu nedenle "TÜİK verileri saat kaçta açıklanacak?" sorusu, yalnızca ekonomistler için değil, toplumun geniş kesimleri için de önem taşıyor. Nisan ayına dair ekonomik projeksiyonlar da bu veriler doğrultusunda şekillenecek.

TÜİK VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini bugün (3 Nisan 2025 Perşembe) saat 10.00'da açıklayacaktır.

TÜİK VERİLERİ NE YÖNDE OLACAK?

Mart ayı verileri özellikle Ramazan ayına denk gelen dönemsel fiyat değişikliklerini de yansıttığı için ayrı bir öneme sahip. TÜİK'in bu dönem için açıklayacağı veriler, hem tüketici eğilimleri hem de piyasa beklentileri açısından belirleyici olacak. Ayrıca TÜİK verileri, Merkez Bankası'nın para politikaları açısından da referans niteliği taşıyor. Bu nedenle açıklanacak her veri, faiz oranları ve ekonomik yönlendirmeler üzerinde de etkili olabiliyor. Bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Mart ayı TÜİK verileri, ekonomi çevreleri tarafından dikkatle takip edilecek.