TÜİK VELAYET ORANI - TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne ve baba...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2023'te kesinleşen boşanmalarda 171.213 çocuğun velayetlerinin anne veya babaya verilme oranları yaklaşık nasıldır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, 2023'TE KESİNLEŞEN BOŞANMALARDA 171.213 ÇOCUĞUN VELAYETLERİNİN ANNE VEYA BABAYA VERİLME ORANLARI YAKLAŞIK NASILDIR?

A: Yüzde 65 anneye, yüzde 35 babaya

B: Yüzde 75 anneye, yüzde 25 babaya

C: Yüzde 85 anneye, yüzde 15 babaya

D: Yüzde 95 anneye, yüzde 5 babaya

Cevap: