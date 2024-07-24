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TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi belirledi. Enflasyon oranlarıyla ilgili olarak TÜİK'in yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorularının cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayına ait enflasyon rakamları yakında açıklanacak. Şu anda herkes, 2024 Temmuz enflasyon rakamlarının açıklamasını bekliyor. Enflasyon oranları, memur ve emekli maaşları dahil birçok alanda doğrudan etkili oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 2024 Temmuz enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu haline geldi. İşte, detaylar…

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu ay, 3 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor, dolayısıyla Temmuz ayı enflasyon verilerinin 5 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 Temmuz enflasyon verileri hakkında detaylar 5 Ağustos'ta kamuoyuna duyurması bekleniyor.

TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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