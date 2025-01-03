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TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı kira artış oranı, kiracılar ve ev sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Kira artış oranları, TÜİK'in duyurduğu 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. Peki, TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu ve TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK kira artış oranı nasıl belirleniyor? Kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verilerine dayanıyor. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), belirli bir dönemde tüketim ürünleri ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ifade eder. Peki, TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

TÜİK OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ocak 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık 2024 enflasyon verileriyle belirlenecektir.

TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranları, genellikle TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Ancak, 2022 yılında yürürlüğe giren ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olan yasal düzenlemeye göre, konut kiralarında artış oranı %25 ile sınırlandırılmıştır.

Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiğinden, Ocak 2025 itibarıyla kira artışları yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yapılacaktır. Örneğin, Aralık 2024'te açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması %60,45 ise, Ocak 2025'te yapılacak kira artışı bu oran üzerinden hesaplanacaktır.

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