TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

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TÜİK ENFLASYON ORANI SON DAKİKA!

TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre, enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

OCAK 2024 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Verilere göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,7 artarak yüzde 64,86 oldu.