En çok verilen ekek ismi ne? TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜİK NÜFUS İSTATİSTİKLERİ PORTALININ VERİLERİNE GÖRE, 2023'TE ERKEK BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN AD HANGİSİ OLMUŞTUR?

A: Eymen

B: Yusuf

C: Alparslan

D: Berkecan

Cevap: Alparslan