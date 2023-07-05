TÜİK Mayıs enflasyon oranı kaç 2023? Mayıs ayı enflasyon kaç çıktı? TÜİK Mayıs ayı enflasyon ne kadar?

Haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Vatandaşlar ise Mayıs enflasyon oranı kaç 2023? Mayıs ayı enflasyon kaç çıktı? Mayıs ayı enflasyon ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

Mayıs enflasyon oranı kaç 2023? Mayıs ayı enflasyon kaç çıktı? Mayıs ayı enflasyon ne kadar? soruları aratılıyor. İlk 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi, memur ve emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Peki, Mayıs enflasyon oranı kaç 2023? Mayıs ayı enflasyon kaç çıktı? Mayıs ayı enflasyon ne kadar?

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

110 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE'DEKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,60 GERÇEKLEŞTİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu farkın ardından verilecek refah payı oranının da bugün belli olması bekleniyor.