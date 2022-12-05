Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi. Şimdi ise Ekim ayı enflasyon oranı bekleniyor. TÜİK Enflasyon açıklandı mı? 2022 Kasım TÜİK Enflasyon oranı kaç? TÜİK Kasım ayı enflasyon farkı kaç oldu?

TÜİK Enflasyon açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı verilerde. Peki, TÜİK Kasım enflasyon açıklandı mı? 2022 Kasım TÜİK Kasım enflasyon oranı kaç? TÜİK Kasım ayı enflasyon farkı kaç oldu?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.