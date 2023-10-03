Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttı merak edilirken TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar? Enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttı?

TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar? Enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttı?

TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar ve enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar ve Enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı araştırılıyor. TÜİK Eylül 2023 enflasyon ne kadar? Enflasyon Eylül ayı yüzde kaç, ne kadar arttı? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK EYLÜL 2023 ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

ENFLASYON EYLÜL AYI YÜZDE KAÇ, NE KADAR ARTTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta ise yüzde 9,09 oranında artan enflasyon eylül de ise yüzde 4,75 artarak yıl bazda yüzde 61,53 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ OLAN ANA GRUP LOKANTA VE OTELLER

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.