TÜİK enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Vatandaşlar ise TÜİK enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? TÜİK haziran enflasyon ne zaman açıklanacak 2023? sorularına yanıt arıyor.

TÜİK enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? TÜİK haziran enflasyon ne zaman açıklanacak 2023? soruları aratılıyor. İlk 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi, memur ve emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Peki, TÜİK enflasyon saat kaçta açıklanacak? Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? TÜİK haziran enflasyon ne zaman açıklanacak 2023?

TÜİK ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu farkın ardından verilecek refah payı oranının da bugün belli olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zam düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin bugün TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

110 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE'DEKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,60 GERÇEKLEŞTİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.