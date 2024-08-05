TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI Temmuz Enflasyon rakamları açıklandı mı?

Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon oranını bugün açıklayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira zammı ve diğer ekonomik göstergeler de netlik kazanacak. TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini saat kaçta ve hangi tarihte açıklayacağı, ekonomik analizler ve vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.

ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü kaydedilerek, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği belirtildi.

Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılığın, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskılarını canlı tuttuğu vurgulanan duyuruda, Kurul'un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği bildirildi.