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TÜİK enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Ocak ayı TÜİK verileri!

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Ocak ayı TÜİK verileri!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Milyonlarca vatandaş, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Ocak 2025 enflasyon oranları, memur ve emekli maaş artışları, kira zam oranları ve ekonomik beklentiler açısından büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından yayımlanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, piyasalar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TÜİK enflasyon verileri hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı 2025 yılı ocak ayı verisine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81,01 oldu.

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Ocak ayı TÜİK verileri!

TÜİK OCAK AYI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ocak ayı enflayonunu açıkladı. Buna göre, 2025 yılı ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81,01 oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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