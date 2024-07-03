TÜİK ENFLASYON RAKAMI HAZİRAN 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, 6 aylık enflasyon farkı belirleniyor ayrıca kira artış oranlarının TÜFE'ye göre hesaplanması nedeniyle gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi belirledi. Buna göre, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bu verilere göre, emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 olarak öngörülüyor.

Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri bu tahminlerle uyumlu olursa, emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.