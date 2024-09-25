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TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Eylül ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile belirlendi. Bu verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14 seviyesine düştü. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammını belirleyecek enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla ortaya çıkacak. Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Bu çerçevede, Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da duyurulacak.

TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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