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TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir?

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Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. TÜİK enflasyon rakamları açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak memur ve emekli maaş zammı belirlenecek. Peki, TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK'in yeni TEFE-TÜFE oranları araştırılırken piyasaların durumu ve memur-emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili olacak. 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu. Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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