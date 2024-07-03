TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon arttı mı ve enflasyon oranı yüzde kaç oldu merak ediliyor. Enflasyon oranı açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, emekli ve memur maaş zam oranları belli olurken kira artış oranı da TÜFE'ye göre açıklandı. Haziran ayı enflasyon yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.