TÜİK ENFLASYON ORANI! 2025 Ocak TÜİK enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon düştü mü, arttı mı?

Ocak 2025'e dair TÜİK enflasyon oranları herkesin merak ettiği bir konu oluyor. 2025 Ocak ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, enflasyon düştü mü, arttı mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, 2025 Ocak TÜİK enflasyon beklentisi ne yönde? Enflasyon düştü mü, arttı mı?

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin beklentilerine göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda %4,29 artması ve yıllık enflasyonun %41,11 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.