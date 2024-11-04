TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı arttı mı sorularına yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar olduğu merak ediliyor. Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.