TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisinin bir önceki yıla göre büyüyüp büyümediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tüik büyüme oranları ne kadar oldu? Türkiye'de işsizlik oranı artı mı? Tüketici fiyat endeksi ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için geri sayım başlarken TÜİK tendikkat çeken büyüme oranı açıklaması geldi. Açıklamanın ardından vatandaşlar büyüme oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Tüik büyüme oranları ne kadar oldu? Türkiye'de işsizlik oranı artı mı? Tüketici fiyat endeksi ne kadar oldu? İşgücü ödemeleri yükseldi mi? Detaylar haberimizde...

TÜİK BÜYÜME ORANLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türk ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüdü. 2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176.589 TL, ABD doları cinsinden 10.655 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE'DE İŞŞİZLİK ORANI ARTI MI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %14,4 olarak tahmin edildi.

TÜKETİCİ FİYAT ENEKSİ NE KADAR OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜKSELDİ M?

İşgücü ödemeleri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 115,2 arttı. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,3 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 104,9 arttı.

2022 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 26,5 oldu. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 30,1 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52,5'ten yüzde 54,5'e yükseldi.