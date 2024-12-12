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TÜİK Başkanı'nın Kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya Kumpas Skandalı

TÜİK Başkanı'nın Kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya Kumpas Skandalı
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak para aldığı iddialarına karşı mağdur olduğunu ve kendisine bir kumpas kurulduğunu açıkladı.

11 Mart 2024'te bir araç satın almak isterken organize bir dolandırıcılık çetesinin tuzağına düşen Çetinkaya, 1,5 milyon TL zarara uğradı. Olay sonrası şikayetçi olduğu dolandırıcılardan bazıları 7-8 ay sonra yakalandı. Çetinkaya, dolandırıcıların avukatlarının zararını tazmin ettiklerini belirtti.

Daha sonra ise dolandırıcılık çetesinin bir üyesinin ağabeyi, Çetinkaya'ya ulaşarak şikayetini geri çekmesi için para teklif etti. Bu süreci açıklayan Çetinkaya, uzlaşma yönteminin yasal bir prosedür olduğunu ve suç unsuru taşımadığını vurguladı.

"UZLAŞMA YASAL, SUÇ DEĞİL"

Çetinkaya, anlaşma kapsamında belirlenen parayı almak için maaş hesabının bulunduğu Ziraat Bankası'nın önüne, yanında bir arkadaşını da alarak gittiğini ifade etti. Ancak bu buluşmanın bir kumpas olduğunu ve kendisine yönelik bir tuzağa dönüştüğünü fark ettiğini söyledi.

"Bankaya giderken yanımda bir şahit olmasını istedim, çünkü yeniden bir dolandırıcılıkla karşılaşmak istemiyordum. Ayrıca buluşma yerini kameraların kayıt aldığı bir banka önü olarak seçtim" diyen Çetinkaya, buna rağmen olayın çarpıtıldığını belirtti.

Çetinkaya, telefon konuşmalarındaki ifadelerinin manipüle edildiğini dile getirerek, "Yurtdışındaki görevlerim nedeniyle Türkiye'de olmadığım zamanlar olabiliyor. Telefonda 'uzlaşırsak dilekçeyi internetten gönderebilirim' dedim. Ancak bu sözlerim, 'savcı adına para istedi' şeklinde çarpıtıldı" dedi.

TÜİK Başkanı'nın Kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya Kumpas Skandalı

TÜİK Başkanı'nın Kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya Kumpas Skandalı

TÜİK Başkanı'nın Kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'ya Kumpas Skandalı

"AĞABEYİMİN POZİSYONU OLAYIN ÇARPITILMASINA NEDEN OLDU"

Yaşananların aile emeklerine zarar verdiğini belirten Çetinkaya, "40 yıllık emeğimiz bir kumpasla yok edilmeye çalışılıyor. Eğer ağabeyim TÜİK Başkanı olmasa bu olay böyle manipüle edilir miydi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

GEÇİCİ GÖREV DURDURMA VE YARGI SÜRECİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetinkaya, tedbir amaçlı olarak üniversitedeki görevinden geçici bir süre alınırken, yargı süreci ise devam ediyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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