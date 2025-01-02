TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 yıllık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu açıklama tarihi her yıl olduğu gibi Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Bu veriler, 2024 yılındaki ekonomik tabloyu net bir şekilde görmek isteyenler için kritik öneme sahip. Vatandaşlar, enflasyon rakamlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını şimdiden hesaplamaya başladı. TÜİK enflasyon oranları, Türkiye ekonomisinin genel seyrini değerlendirmek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Yıllık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Aralık 2023 enflasyon oranı, 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da TÜİK'in resmi internet sitesinde duyurulacak. Bu veri, yıllık enflasyon oranını ve fiyatlardaki değişim oranlarını içeriyor.

KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ AÇIKLANMIŞTI?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak belirlenmiştir. Aralık ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla maaş zam oranları kesinleşecektir.