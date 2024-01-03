TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve TÜİK enflasyon oranı arttı mı sorularına yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 6 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu ve Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar olduğu merak ediliyor. Enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu; memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

ENFLASYON BELLİ OLDU MU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ EĞLENCE VE KÜLTÜRDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 112'Sİ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.