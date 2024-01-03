TÜİK Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon Aralık ayı yüzde kaç, ne kadar arttı?

TÜİK Aralık 2023 enflasyon ne kadar ve enflasyon Aralık ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Aralık 2023 enflasyon ne kadar ve Enflasyon Aralık ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı araştırılıyor. TÜİK Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon Aralık ayı yüzde kaç, ne kadar arttı? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK ARALIK 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Yeni yıla girerken, Aralık ayına ait enflasyon rakamları da merakla bekleniyor. TÜİK'in bu verileri, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklaması planlanıyor.

ENFLASYON ARALIK AYI YÜZDE KAÇ, NE KADAR ARTTI?

Ekonomiyle ilgili yapılan anketler, cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerinde bir önceki döneme kıyasla hafif bir gerileme gösterdi. Katılımcılar, 12 ay ve 24 ay sonrası için TÜFE beklentilerini değerlendirdi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 65,39'a düşerken, 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası beklentilerde de benzer bir eğilim gözlendi.