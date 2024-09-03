TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri!

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu) enflasyon oranları, her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Bu açıklamalar, bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla TEFE) oranlarını kapsıyor. Vatandaşlar, TÜİK enflasyon oranlarını merak ediyor. TEFE- TÜFE kaç oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ NE OLDU?

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu.