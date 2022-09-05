TÜİK açılımı ne? TÜİK ne demek? TÜİK anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan TÜİK, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, TÜİK ne demek? TÜİK anlamı ne? İşte, TÜİK kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen TÜİK kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, TÜİK anlamı ne? TÜİK ne demek?

TÜİK NE DEMEK?

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu'nun

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.

TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.

Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı'nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.