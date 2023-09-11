TÜİK AÇIKLADI! Türkiye'de işsizlik oranı 2023'de yüzde kaç arttı, yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, Türkiye'deki işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. Milyonlarca çalışanın ise merak ettiği soruların başında Türkiye'de işsizlik oranı 2023'de yüzde kaç arttı, yüzde kaç oldu? Oldu. İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri…

TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 3 milyon 291 bin kişi, işsizlik oranı ise 0,2 puan azaldı. Peki, Türkiye'de işsizlik oranı 2023'de yüzde kaç arttı, yüzde kaç oldu? Detaylar için okumaya devam edin…

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI 2023'DE YÜZDE KAÇ ARTTI, YÜZDE KAÇ OLDU?

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 291 bin kişi, işsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9.4 oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.4 OLDU

İşgücü 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44.5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,8 olarak tahmin edildi.