TUI'nin 2023 yaz rezervasyonları yüzde 5 arttı

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2023 yaz programlarındaki rezervasyonların bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 13,7 milyona yükseldiğini ve bunun Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 96'sına denk geldiğini bildirdi.

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, 2023 yaz programlarındaki rezervasyonların bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 13,7 milyona yükseldiğini ve bunun Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 96'sına denk geldiğini bildirdi.

TUI Group, yılın yaz sezonuna ilişkin rezervasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin 2023 yaz programlarındaki rezervasyonları bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 13,7 milyona ulaştı. Bu da Kovid-19 öncesi seviyenin yüzde 96'sına denk geldi.

Şirket, ileriye dönük rezervasyonların 2022 ve 2023 kışına göre yüzde 15 arttığını belirterek, artan talebe yanıt olarak Yunanistan ve Türkiye için sezonu kasım ayına kadar uzattığını bildirdi.

2023'ün 3. çeyreğine ilişkin rezervasyon verilerinin güncellemesinden bu yana 1,1 milyon ek rezervasyon alan TUI, sezonun olağan son ayı olan ekime talebin geçen yıla göre yüzde 8 daha yüksek olduğunu hatırlattı.

Verilerin açıklanmasının ardından TUI'nin hisseleri yüzde 5'den fazla değer kazandı.

TUI Group Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geleneksel olarak ekim ayının sonuna kadar devam eden yaz sezonu için son haftalarında güçlü bir talep gördüklerini belirterek, "Bunun bir sonucu olarak, geleneksel yaz sezonu dışındaki talebi karşılamak üzere, özellikle Türkiye ve

Yunanistan'da sezonu kasım ayına kadar uzattığımızı kısa süre önce duyurduk" ifadesini kullandı.