Tuhu tarifi! Masterchef Tuhu nedir, nasıl yapılır? Tuh'u için gerekli malzemeler! Tuhu hangi yöreye ve ülkeye ait bir yemek?

Masterchef 13 Aralık yarışmasında şefler tarafından Tuhu yapılması istendi. Peki Masterchef Tuhu nasıl yapılır? Tuhu için gerekli malzemeler nelerdir? Tuhu yemek tarifi! Tuhu nasıl yapılır? Tuhu hangi yöreye aittir? Tuhu yemeği tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tuhu tarifi oldu. Peki en güzel Tuhu yemek tarifi nasıldır? Tuhu yemeği nasıl yapılır? Tuhu için gerekli malzemeler nelerdir? Tuhu nasıl yapılır? Tuhu için gerekenler neler?

TUHU NEDİR?

Tuh'u yaklaşık 3750 yıl önce yazılmış bir sümer tabletinde tarifi bulunan yemektir. Günümüzde bulunan en eski yemek tarifi olduğu düşünülmektedir. Yemek genellikle bahar festivallerinde hazırlanan bir çeşit güveçti. 13 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'te yapılan yemekler arasında geliyor.

TUHU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

450 gram doğranmış kuzu bacağı

4 yemek kaşığı susam, zeytin veya işlenmiş yağ

350 ml su

350 ml ekşi bi*a

1 büyük doğranmış soğan

3-9 arasında doğranmış veya dilimlenmiş diş sarımsak

1 arpacık soğanı

1 mısır pırasası (çeviri kesin değil)

garnitür olarak kişniş

2 kap doğranmış roka

¾ kap doğranmış kişniş yaprağı

2 çay kaşığı ezilmiş veya toz halinde kimyon

2 büyük doğranmış pancar kökü

1 doğranmış veya dilimlenmiş pırasa

TUHU NASIL YAPILIR?

- Yağı/katı yağı büyük bir tencereye ekleyin ve yüksek ateşte ayarlayın. Kuzu yağda hafifçe kızarana kadar birkaç dakika kızartın.

- Soğanları ekleyin ve 5 dakika pişirin, ardından pancarları ekleyin ve 5 dakika pişirin. Ardından tuz, bi*a, roka, kişniş, samidu (arpacık soğanı) ve kimyonu ekleyip kaynatın. Sarımsağı pırasa haline getirin ve pırasa ile karıştırın, ardından tencereye ekleyin.

- Isıyı ortama indirin ve yaklaşık 1 saat veya pancar ve et istediğiniz gibi pişene kadar kaynamaya bırakın.

- Pişirdikten sonra bir kaseye alın ve kişniş tohumları serpin. Taze kişniş ve suhutinnu (pırasa) ile süsleyin

TUHU HANGİ YÖREYE AİT?

Tuhu, antik mezopotamya yemeklerine ait bir üründür. 13 Aralık Salı 2022 tarihinde Masterchef'te yapıldı.