Yarışma, Türkiye'deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencileri) kapsamaktadır. Peki, TÜGVA kitap kurdu sınav sonuçları açıklandı mı 2023!

Online başvuruyu yapmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir. TÜGVA internet sayfasından online başvuru yaptıktan sonra internet ortamında yapılacak sınavda başarılı olanlar yazılı sınava katılabilecektir. TÜGVA kitap kurdu sınav sonuçları açıklandı mı 2023?

TÜGVA KİTAP KURDU SINAVI NEDİR?

Yarışma, Türkiye'deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencileri) kapsamaktadır.

? Online başvuruyu yapmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir.

? TÜGVA internet sayfasından online başvuru yaptıktan sonra internet ortamında yapılacak sınavda başarılı olanlar yazılı sınava katılabilecektir.

? Türkiye Gençlik Vakfı, yarışma başvuru yöntemi ve süresi, eserlerin değerlendirme şekli ve eserlerin ödüllendirilme yönteminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

? Yarışma, Türkiye' deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında okuyan öğrenciler) kapsamaktadır.

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