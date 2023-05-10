Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...