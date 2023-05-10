Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş nereden, hangi ilden aday oldu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı? Tuğrul Türkeş aday mı? 2023 Tuğrul Türkeş milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
TUĞRUL TÜRKEŞ ADAY MI?
Tuğrul Türkeş YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.