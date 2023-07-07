Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda final yapan Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğrul Tülek, özel hayatıyla gündeme geldi. Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi araştırılıyor. Peki, Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi?

Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi gündeme geliyor. Final yapan Camdaki Kız dizisinin Levent'i Tuğrul Tülek, meslektaşı Ezgi Çelik ile sevgili mi merak ediliyor. Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi araştırılıyor. Tuğrul Tülek ile Ezgi Çelik sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

TUĞRUL TÜLEK İLE EZGİ ÇELİK SEVGİLİ Mİ?

Bir süredir birlikte olan ikili, yoğun iş tempolarına ara vererek birlikte tatile çıktı. Akyaka'da tatilin tadını çıkaran ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan aşklarını ilan etti. Instagram hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma yorum yaparak kalp koydu.

39 yaşındaki Ezgi Çelik, Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Şubat ve Kanunsuz Topraklar gibi başarılı projelerde rol almıştı.