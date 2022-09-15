Tuğrul Okudan kimdir? Tuğrul Okudan neden öldü?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Peki, Tuğrul Okudan kimdir? Tuğrul Okudan neden öldü?
Tuğrul Okudan kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Peki, Tuğrul Okudan kimdir? Tuğrul Okudan neden öldü? İşte detaylar...
İstanbul Esenyurt'ta bir hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklinde uyarı yapan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan görevli Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kan donduran olay sonrası Sağlık Bakanı Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.
Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi.
Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.
Hastaneden yaşanan kan donduran olayın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.