Tuğçe Tayfur hakkında merak edilenler gündemde. Tuğçe Tayfur'un yaşı, nereli olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Peki, Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Tuğçe Tayfur kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur hakkında detaylar araştırılmaktadır. Tuğçe Tayfur kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli? Tuğçe Tayfur eşi kim? Detaylar haberimizde...

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Annesi oyuncu Necla Nazır'dır, babası Ferdi Tayfur'dur. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim okulundan sonra İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı.

Tayfur, ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010 yılında, ikinci eşi Taner Şafak'tan 2019 yılında boşandı.

TUĞÇE TAYFUR EŞİ KİM?

. Eski sevgilisi Burak Kalfa ile tehdit, şantaj ve şiddet gerekçesiyle davalık olan Tuğçe Tayfur, 4 ay önce aşk yaşamaya başladığı Muhammet Aydın ile evlendi. Sosyal medya hesabından nikahtan bir kareyi paylaşan Tayfur'un "Aslan kocacığım" şarkısını koyması dikkat çekti.