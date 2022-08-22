TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı olan Tuğçe Pala'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Tuğçe Pala kimdir? Tuğçe Pala kaç yaşında, nereli? Tuğçe Pala hayatı ve biyografisi nedir?

Çocukluk yıllarında müziğe olan tutkusu anne ve babası tarafından fark edilince müzik çalışmalarına yönlendirildi.TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Tuğçe Pala kimdir? Tuğçe Pala kaç yaşında, nereli? Tuğçe Pala hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUÇE PALA KİMDİR?

Tuğçe Pala (d. 13 Aralık 1974, Gaziemir, İzmir), TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı.

1974 yılında İzmir Gaziemir'de doğdu. Babasının subaylık mesleği nedeniyle okul hayatının büyük bir bölümünü farklı illerde ve okullarda tamamladı. Çocukluk yıllarında müziğe olan tutkusu anne ve babası tarafından fark edilince müzik çalışmalarına yönlendirildi. Bulundukları illerde faaliyet gösteren musiki cemiyetlerinde çalışmalarına 12 yaşında başlamıştı. Kanun dersi almaya başladı. Daha sonraları, Türk Musiki Konservatuvarında çalışmalarda bulunmuştur.

1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının açmış olduğu Ses Eğitimi Bölümü sınavlarına girdi. Bu sınavlardan sonra, konservatuvara başladı. Beş senenin ardından 1995 yılında mezun oldu.

Konservatuvar yıllarında Tülin Korman, Tülin Yakarçelik, Belkıs Aran, Alaeddin Yavaşca, Bekir Sıtkı Sezgin, Selahattin İçli, Naime Batanay, Yavuz Özüstün, Nevzat Atlığ, Oğuz Parlar, Hurşit Ungay, Erdoğan Berker ve Hakan Talu gibi eğitimcilerden ders aldı.

Konservatuvarda eğitim gördüğü senelerde, 1994 yılında İstanbul Radyosunun açmış olduğu; yetiştirilmek üzere, ses sanatçısı sınavına girdi ve aynı sene İstanbul Radyosunda akitli ses sanatçısı olarak göreve başladı. Radyo çalışmalarının yanı sıra birçok konserde görev aldı. Festivallerde ve İstanbul Türk Müziği günlerinde konserler verdi.

Yurt dışında Almanya, Rusya, Yunanistan, Cezayir, Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkede resmî görevlerde bulundu. Yurt içinde de TRT görevlerinin dışında, Türk musikisine katkıda bulunmak amacıyla, birçok ilde dernek, kuruluş ve yardım konserlerine katıldı. Bu katkılarından dolayı almış olduğu ödüllerin yanı sıra, TRT'de; Ankara ve İstanbul'daki ve birçok ildeki televizyon ve radyo programlarında görev aldı. 2002 yılında İstanbul Radyosunda kadrolu ses sanatçısı olmaya hak kazandı.

Hâlen TRT İstanbul Radyosundaki ses sanatçılığı görevine devam etmektedir.

"Aşikar" isimli Türk Sanat Müziği albümünün ardından "Kime Ne" isimli yepyeni şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Sunucu & solist olarak görev aldığı programlar

Akşam Sefası (TRT 1, TRT Müzik)

ÖDÜLLER

2001 yılında Magazin Gazetecileri Derneğinin (MGD) Yılın Umut Vadeden En İyi Türk Müziği Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

2008'in Mayıs ayında Gündoğumu gazetesi tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde En İyi Bayan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

ALBÜMLER

"Ankara Şarkıları" adı altında Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bir kültür hizmeti albümü.

1995 yılında da Yapı Kredi Bankası adına çıkarılan "Bir Sevdadır Yaşamak" adlı albümü.