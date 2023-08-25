2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmı felç geçirdiğini öğrendi. Apar topar ameliyata alınan Özbudak, operasyonun başarılı geçtiğini ve taburcu olduğunu söyledi. Şimdi sevenleri arama motorlarında Tuğçe Özbudak kimdir? Kısmi felç geçiren Tuğçe Özbudak sağlık durumu nasıl? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınırlık kazandı. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Özbudak, oyunculuğa'Aloya' adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı..

Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde düğünlerini yapan Tuğçe Özbudak ikinci kez gelinlik giymiş oldu. Kod Adı, Kod Adı: Kaos, Yalan Dünya, Kuzey Rüzgârı, El Gibi, Memur Muzaffer, Gece Gündüz, Adanalı, Pasaport ve İşler Güçler dizilerinde oynamıştır.

KISMİ FELÇ GEÇİREN TUĞÇE ÖZBUDAK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak felç geçirdiğini söyleyen oyuncu "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar. Bir fıtık patlağı, sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" demişti. Hemen ameliyata alınan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaparak "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR TABURCU OLUYORUM"

Sargılı bacağını göstererek bir paylaşım daha yapan Özbudak, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür bugün taburcu oluyorum. Ameliyatımı yapan doktoruma ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."