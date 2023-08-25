Tuğçe Özbudak kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Oyuncu Tuğçe Özbudak hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak estetiksiz eski hali nasıl? İşte detaylar...

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Estetik sonrasında Tuğçe Özbudak'ın eski hali nasıldı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tuğçe Özbudak hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Özbudak son hali! Tuğçe Özbudak estetiksiz eski hali nasıl? Detaylar haberimizde...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Eylül 2020'de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi.

TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kod Adı

Kod Adı: Kaos

Yalan Dünya

Kuzey Rüzgârı

El Gibi

Memur Muzaffer

Gece Gündüz

Adanalı

Pasaport

İşler Güçler