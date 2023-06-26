Oyuncu Tuğçe Kumral kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tuğçe Kumral kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tuğçe Kumral kimdir? Tuğçe Kumral hangi dizilerde oynadı? Tuğçe Kumral sevgilisi kim? Tuğçe Kumral İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Tuğçe Kumral ilk olarak Gönülçelen dizisindeki rolüyle tanınmıştır. Sonsuza Dek Nedime filmiyle adından söz ettiren Tuğçe Kumralkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Tuğçe Kumral kimdir? Tuğçe Kumral hangi dizilerde oynadı? Tuğçe Kumral sevgilisi kim? Tuğçe Kumral İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

TUĞÇE KUMRAL KİMDİR?

Tuğçe Kumral 1983 yılında varlıklı bir Türk ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk tutkusuyla eğitimini tamamladı. Türkiye'de ilk çıkışını 2010 yılında Gönülçelen dizisi ile yaptı ve 2018-2019 yılları arasında yayımlanan, Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Deren Keskin karakterini canlandırdı.

TUĞÇE KUMRAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bu Kalp Seni Unutur Mu?

Gönülçelen

Her Şeye Rağmen

Al Yazmalım

Eski Hikâye

Yasak

Aşkın Kanunu

Asla Vazgeçmem

Evlat Kokusu

Kalp Atışı

Erkenci Kuş

Payitaht Abdulhamit

Ex Aşkım

Senden Daha Güzel

Sonsuza Dek Nedime