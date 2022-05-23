Tuğçe Kazaz kimdir? Tuğçe Kazaz ne dedi? Tuğçe Kazaz kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Kazaz merak konusu oldu. İşte Tuğçe Kazaz hakkında merak edilen Tuğçe Kazaz kimdir, Tuğçe Kazaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ağustos 1982 (39 yaşında) Edremit Boy: 1,83 m Tuğçe Kazaz (d. 26 Ağustos 1982, Balıkesir), Türk manken. Miss Turkey 2001 birincisidir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2000 Elit Model Look yarışmasında ikincilik, 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Özel hayatı George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

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