Sosyal medya paylaşımları açıklamalarıyla gündem olan Tuğçe Kazaz magazin gündeminden çok siyaset gündeminde kendine yer buluyor. Son yaptığı konuşmasının Twitter'da ses getirmesinin ardından ünlü sanatçının hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğçe Kazaz kimdir? Tuğçe Kazaz kaç yaşında, nereli? Tuğçe Kazaz son hali! Detaylar haberimizde...

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

Tuğçe Kazaz 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Miss Turkey 2001 birincisidir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2000 Elit Model Look yarışmasında ikincilik, 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti.

George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

TUĞÇE KAZAZ SON HALİ!